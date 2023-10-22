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ميناء سفاجا البحرى يستقبل 31 ألف طن ألومنيوم من دولة أستراليا

الأحد، 22 أكتوبر 2023 10:02 ص
ميناء سفاجا البحرى يستقبل 31 ألف طن ألومنيوم من دولة أستراليا ميناء سفاجا البحرى - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم خلالها تداول 40 آلف طن بضائع عامة ومتنوعة، و459 شاحنة و382 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 34 آلف طن بضائع ، 178 شاحنة و367 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 281 شاحنة و15 سيارة.
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة DEBI قادمة من جبل علي لشحن فوسفات، ومغادرة السفينتين الحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة CHIOS VICTORY وعلي متنها 31500 طن الومنيوم قادمة من استراليا والعبارة أمل.
 
كما يشهد ميناء نويبع تداول 2450 طن بضائع و182 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتى، ايلة وبريدج.
 
كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة ALHUSSEN وعلي متنها 339 سيارة بوزن 678 طن قادمة من جدة،  وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 860 راكب بموانيها.






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