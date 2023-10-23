تجديد حبس متهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى مدينة الشروق 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهمين بسرقة أحد المواطنين بالإكراه بمدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

التحقيقات كشفت عن أن المتهمين قام باستيقاف شاب مستقلاً دراجة نارية ملكه، وتعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية، واستوليا منه على دراجته النارية ومتعلقاته.

واعترفا المتهمين بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.