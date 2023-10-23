اليوم السابع
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تجديد حبس متهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى مدينة الشروق 15 يوما

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 02:33 م
تجديد حبس متهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى مدينة الشروق 15 يوما حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهمين بسرقة أحد المواطنين بالإكراه بمدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
التحقيقات كشفت عن أن المتهمين قام باستيقاف شاب مستقلاً دراجة نارية ملكه، وتعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية، واستوليا منه على دراجته النارية ومتعلقاته.
 
واعترفا المتهمين بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
 

 







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