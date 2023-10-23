بولتيكو: أنصار بايدن من العرب الأمريكيين قد يتخلون عن دعمه لتأييده إسرائيل

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة بولتيكو، إن الأمريكيين العرب الذين كانوا من بين أشد أنصار الرئيس جو بايدن، لكنهم الآن يحذرون من أنهم وآخرين يمكن أن يتخلوا عنه فى انتخابات 2024.

وتوضح المجلة أن من بين هؤلاء، مايسون زايد، الفنان الكوميدية الأمريكية من أصل فلسطيني، والتي كانت قد فعلت كل ما بوسعها من أجل انتخاب بايدن رئيسا فى .020، لكن بعد مشاهدة إدارة بايدن للحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة فى الأسبوعين الأخيرين، لن تستطيع أن تصوت له فى انتخابات 2024. وقالت إن هذا الرجل حطم قلبها.

وتريد مايسون أن يسعى بايدن لوقف إطلاق النار، كما أنها تخشى على الفلسطينيين والمسلمين فى الولايات المتحدة، الذين واجه بعضم كراهية وعنف متزايد منذ بداية الحرب، وترى أن بايدن تحدث عن الصرع بطريقة أشعلت التوترات.

وقالت بولتيكو إنه بعد عملية طوفان الأقصى، تمتع بايدن بدعم واسع بين الناخبين لتأييده لإسرائيل وإدانته الفصائل الفلسطينية. إلا أنه يواجه غضبا من العرب الأمريكيين والمسلمين وأنصارهم من التقدميين بسبب استجابته فشله فى الضغط من أجل وقف إطلاق النار.

وقالت هالة حجازى، المانحة الديمقراطية التي شاركت فى احتفال عيد الفطر بالبيت الأبيض هذا العام، قالت إنها تدرس مغادرة شبكة التمويل الوطنية التي تدعم بايدن بسبب تعامله مع الحرب. وأضافت أن العديد من أفراد عائلتها قتلوا فى غزة منذ بدء الصراع، وتخشى على حياة آخرين.

وعلى الرغم من إدانة بايدن القومية للإسلاموفوبيا وتعبيره عن تعاطفه مع المدنيين الفلسطينيين فى خطابه الذى ألقاه فى البيت الأبيض، إلا أن الكثير من المجتمعات العربية والمسلمة تعتقد أن الرئيس ومساعديه كانوا متهورين فى لهجتهم خاصة فى بداية الأزمة.