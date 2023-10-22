تعرف على أول محطة كهرباء حرارية بالأقصر بقدرة 2250 ميجا وات بالتعاون مع القطاع الخاص

كتبت رحمة رمضان

على مساحة 107 فداين بمنطقة إسنا بمحافظة الأقصر نفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أول محطة طاقة حرارية من أجل تأمين وتدعيم مصادر التغذية الكهربائية بصعيد مصر، نظرًا لارتفاع الأحمال، خاصة أن الأقصر وبالتحديد مركز إسنا كان يعاني من العديد من المشكلات في قطاع الكهرباء، نتيجة تهالك المحطات القديمة والشبكات.

ويعد مشروع محطة توليد كهرباء الأقصر ذات الدورة المركبة هو الأول من نوعه، حيث إنه يعمل بقدرة 2250 ميجاوات بنظام الـBOO "البناء والتملك والتشغيل" والذي يعمل على تنظيم الكهرباء بمحطات ومراكز الشبكات داخل منطقة الصعيد، وبالتحديد بمركز إسنا، بالتعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أكواباور الدولية.

وتعتبر محطة الأقصر أول محطة فى مصر بنظام Bo وهو نظام يتعلق بالإدارة وليس الإنتاج وهذا النطام له شقين:

- الأول BOT وهو ينص على ان توفر الحكومه الارض والتراخيص وتنشأ الشركة المحطه وتحصل على انتاجها لمده 25 عاما حق انتفاع.

- الثانى BOOT وينص على أن توفر الدولة الأرض والتراخيص اللازمة وتنشئ الشركة المحطة ولكن ستكون الدولة شريكاً مع الشركة فى الإنتاج ويتم الاتفاق عند التعاقد على نسبة التقسيم للدولة والشركة، تم تخصيص أرض المحطة فى ديسمبر السابق على أن يبدأ إنتاج محطة الأقصر عام 202.