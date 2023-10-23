انطلاق معرض الكتاب الثانى عشر فى جامعة المنصورة.. صور

الدقهلية - محمدالحبشي

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة ، والدكتور محمد عطية البيومى، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد الموافق 23 أكتوبر 2023، "معرض جامعة المنصورة الثانى عشر للكتاب"، والذى تنظمه المكتبة المركزية بالجامعة خلال الفترة من 23 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2023.

وحضر الافتتاح عدد من عمداء ووكلاء الكليات المختلفة، وأمناء الجامعة المساعدين، الدكتور أحمد عبد الله رزق، مدير وحدة المكتبة الرقمية بجامعة المنصورة والقائم بعمل مدير عام مكتبات الجامعة، عدد من الأساتذة والباحثين والطلاب بالجامعة، ممثلى دور النشر المشاركة فى المعرض.

وتفقد الدكتور شريف يوسف خاطر، دور النشر المشاركة فى المعرض وأثنى على جهد المشاركين فى المعرضين العلمى والفنى بهذا المعرض، وأضاف أن معرض الكتاب أحد أهم سبل الارتقاء بالبحث العلمى، الذى يساهم فى الارتقاء بتصنيف الجامعة، وأن المعرض يدعم تنمية المجتمع من خلال تعاون جامعة المنصورة مع بعض المدارس بمحافظة الدقهلية وتشجيع طلابها على الابتكار.

وأشار الدكتور أحمد عبد الله، إلى مشاركة 25 دار نشر وتقديمهم تخفيضات على أسعار الكتب تتراوح بين 20% إلي 25% بالإضافة إلى مشاركة 6 من مراكز جامعة المنصورة فى هذا المعرض.

ونوه إلى إقامة المعرض العلمي الثامن بمشاركة 37 مشروع من طلاب المدارس والكليات ، فى مجالات الطب والهندسة والعلوم البيئية والعلوم الزراعية والعلوم والتكنولوچيا، بالإضافة إلى المعرض الفني الثامن بمشاركة 40 عمل فني من طلاب المدارس والكليات فى مجالات الرسم والخطط العربى والمجسمات.

وتتضمن الفعاليات المعرض العلمي والفني الثامن العديد من الندوات وورش العمل : ندوة العبقرية الجغرافية للجيش المصري في حرب أكتوبر، المنتدى العلمي الدولي الثاني بعنوان : الاستثمار في البحث العلمي وأوعية المعلومات عبر الويب الجمعية المصرية للتنمية التكنولوجية، ندوة نقدية : الأدب في الدراما )العالقة بين النص والصورة(، دور العلوم والتكنولوجيا في إعادة تأهيل الرياضيين والعودة للعب بعد الإصابة، دور التمريض في حرب أكتوبر، مشروعات الجمهورية الجديدة والانطلاق من Cop27 الى Cop28 ، ورشة عمل انتصارات أكتوبر في عيون الشباب والطالب.