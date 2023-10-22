جامعة المنصورة تطلق أول برنامج لتأهيل مرضى فقدان القدرة على الكلام للناطقين بالعربية

أعلنت جامعة المنصورة، عن إطلاق برنامج حاسوبى طبي، باسم "تكلم" لتأهيل مرضى فقدان القدرة على الكلام، كأول برنامج حاسوبى تأهيلى طبي مصمم لإعادة تأهيل مرضى فقدان القدرة على الكلام للناطقين باللغة العربية.

البرنامج هو الأول من نوعه فى الشرق الأوسط، وهو عبارة عن برنامج حاسوبى لتأهيل مرضى "فقد اللغة بعد اكتمال نموها نتيجة مثلا جلطات مخية"، من خلال ستة وحدات بالبرنامج تهدف الى تأهيل القدرات اللغوية الاستقباليه والتعبيرية، وايضا المهارات الكتابية والقراءة لهؤلاء المرضى ، وذلك من خلال وسائط تفاعلية سمعية وبصريه بالبرنامج ، وتم اعداد البرنامج بواسطه فريق طبى بوحدة امراض التخاطب بكليه الطب جامعة المنصورة برئاسة الدكتور تامر سمير ابوالسعد استاذ امراض التخاطب بكلية الطب جامعة المنصورة "صاحب فكرة البرنامج".

تم إنشاء البرنامج الحاسوبي الجديد باللغة العربية لإعادة التأهيل اللغوي لمرضى فقدان القدرة الكلامية مع الأخذ في الاعتبار الملاءمة الاجتماعية والثقافية واللغوية للمجتمع المصري لكل بند مقترح في البرنامج.

وركز البرنامج على إدارة المجالات اللغوية المتضررة ومشاكل التواصل لدى مرضى فقدان القدرة الكلامية، وتم مراجعته من خلال 3 خبراء من أطباء التخاطب من جامعات مصرية مختلفة لمراجعة مدى ملاءمة البرنامج ومحتواه.

يتضمن البرنامج تمارين للقدرتين الاستقبالية والتعبيرية حيث يتكون البرنامج من ستة أقسام للعلاج اللغوي كما يتضمن عدد كبيرمن الشاشات التدريبية ، والبرنامج المصمم يشمل ملفات صوتية تم تسجيلها في استوديو خاص لمعالجة الصوت بواسطة طبيب تخاطب.

تم تصميم البرنامج لتغطية مجالات اللغة المتأثرة الشائعة بمرض العى. وقد تم تصميم الشاشات ومهام التمارين بشكل عشوائي تلقائي مع كل تشغيل لبرنامج تكلم بحيث لا يتمكن المريض من توقع التمرين المطلوب بخيارات غير محدودة للشاشات .

تمت تصميم برنامج "تكلم" بالتعاون مع فريق فني متخصص ومحترف ضم مدير مشروع ومديرًا إبداعيًا ومصممًا تعليميًا وأربعة فنانين رسومات/رسوم متحركة واثنين من مطوري البرامج. كان المؤلفون والجهاز الفني يناقشون كل بند مقترح في كل وحدة من وحدات البرنامج الستة لبرنامج "تكلم" قبل وبعد مرحلة اقتراحات الاختبار التجريبي في اجتماعات دورية (مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً) لمدة 4 سنوات.

وتم الحصول على شهادة تسجيل ملكية فكرية لبرنامج "تكلم" بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات [إيتيدا] التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية في مارس 2023 كأول برنامج حاسوبى تأهيلى طبي مصمم لإعادة تأهيل مرضى فقدان القدرة على الكلام للناطقين باللغة العربية.