اليوم السابع
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انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات فى أسوان

السبت، 21 أكتوبر 2023 11:35 ص
انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات فى أسوان انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات بأسوان
أسوان- صلاح المسن

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انطلقت فعاليات المعسكر الأول ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" والتى ينفذها المجلس القومى للمرأة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، حيث تم تنفيذ المعسكر بمدرسة السيدة نفيسة الإعدادية بمركز كوم أمبو بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص فى وزارة التربية والتعليم ، ومستهدف 200 طالبة بالمدرسة.
 
ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان في "تصريحات صحفية"، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان يتم تنوع الأماكن بمختلف المراكز والمدن لتحقيق أقصى استفادة لمواطنى المحافظة من المبادرات والمعسكرات المختلفة. 
 
وأشارت إلى أن المعسكر يتضمن تنظيم  دوائر حكى للفتيات ، وتعليمهن مجموعة من  الحرف اليدوية البسيطة والرسم بالصلصال ورسم جدارية لدوى على جدران  المدرسة ، بالإضافة إلى تقديم فقرات فنية وعقد نادى مشاهدة وحوار للأجيال للطالبات وأسرهم وفتح المناقشات المجتمعيه بينهم .
 
الجدير بالذكر بأن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوى " تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير عن أرائهن وأمالهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.






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