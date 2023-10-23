إسرائيل تطارد المرضى.. استشهاد أكثر من 400 طفل وسيدة فى ليلة واحدة.. فيديو وصور

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مناطق قريبة من 3 مستشفيات في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، وتم قصف مواقع قريبة من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة وبالقرب من مستشفى القدس غرب غزة وبالقرب من المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع.

فيما قالت المصادر أن عدد المنازل التي جرى قصفها وتدميرها في محيط المستشفى يؤكد أن هناك مئات تحت هذه الأنقاض، حيث قصفت الأحياء السكنية والمستشفيات، ما أدى لسقوط نحو 400 شهيد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وليلة الإثنين عاش أهالي قطاع غزة الفلسطينية، رعبا في الوقت الذي تواصل فيه طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بإلقاء عشرات الصواريخ والقنابل على المنازل فوق رؤوس أهلها وساكنيها، لا تفرق بين رجل أو سيدة، طفلا كان أو شيخا.

عاجل: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مُحيط مستشفى القدس في غزة الآن . pic.twitter.com/4VlqSyAe2M — غزة الآن🇵🇸 (@eii2uc) October 22, 2023

وقالت مصادر طبية إن طيران الاحتلال نفذ ما لا يقل عن 25 مجزرة خلال، أمس، مستهدفا المنازل بشكل مباشر دون تحذير الأهالي، في خطوة تعطي الضوء الأخضر لقوات الاحتلال باستهداف أكبر عدد من المواطنين.





فيما ارتفع عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 4741 وبلغ عدد الإصابات أكثر من 14245 وفقا لإحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية مع نهاية اليوم السادس عشر للهجوم الإسرائيلي المتواصل على القطاع، فيما شهد بزوغ فجر اليوم السابع عشر استمرار القصف الإسرائيلي جوا وبرا.