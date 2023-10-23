إسبانيا تدعو لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل دائم ووقف إطلاق النار

فاطمة شوقى

طلب القائم بأعمال وزير الخارجية الإسبانى، خوسيه مانويل ألباريس، وصول المساعدات إلى غزة "بشكل مستمر" ودعا إلى وقف اطلاق النار لأسباب انسانية فى الشرق الأوسط، وقال ألباريس لدى وصوله لحضور الاجتماع الذي يعقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في لوكسمبورج "إن هذه هي اللحظة المناسبة لوقف إطلاق النار".

وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أنه جاء هذا الطلب لوقف إطلاق النار من قبل رئيس الحكومة بالإنابة، بيدرو سانشيز، في قمة السلام التى عقدت السبت الماضى في مصر، وسوف ينقل الباريس الرسالة إلى بقية الوزراء الأوروبيين.

وكان اقترح رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز على نظرائه الأوروبيين، المجتمعين بشكل عاجل عبر الفيديو لتقييم الوضع فى الشرق الأوسط، استخدام منصة الاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، التى تحتفل بقمتها المقبلة فى برشلونة فى 27 نوفمبر، تعتبرها "فرصة جيدة للاستفادة منها" لإعادة إطلاق الحوار والمنافشة حول الصراع الفلسطينى والإسرائيلى.

وقالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن سانشيز ينقل طاولة الحوار إلى برشلونة حيث تجلس كل من إسرائيل وفلسطين حول الطاولة للمناقشة، بحثا عن السلام والأمن والاستقرار فى المنطقة.

وخلال كلمته أمس فى قمة القاهرة التى دعا إليها الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، لم يلمح سانشيز صراحة إلى الاجتماع القادم للاتحاد من أجل المتوسط فى برشلونة.

وقال سانشيز، إنه يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على عقد قمة القاهرة للسلام فى القاهرة، متابعا: "هذه القمة يجب أن تكون خطوة أولى نحو حدث تاريخى فى المنطقة ومنع جذور الأزمة".

وأضاف خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لقمة القاهرة للسلام والتى تقام فى العاصمة الإدارية الجديدة: "الحقيقة واضحة مثل كل البيانات نحن نشجب وندين الأفعال العدائية ضد إسرائيل ونؤكد على حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي.. وعلينا أن نركز ما هى الأولويات والنقاط المهمة وهناك بعض الأولويات أولها حماية المدنيين ونضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف فورى ودعم الشعب الفلسطيني".