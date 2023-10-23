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إحالة المتهم بقتل طفل لمساومة والده دفع فدية بمدينة نصر للجنايات

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 02:12 م
إحالة المتهم بقتل طفل لمساومة والده دفع فدية بمدينة نصر للجنايات متهم وجثة - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة مدينة نصر، إحالة المتهم بقتل طفل مدينة نصر، بعد خطفه لمحكمة الجنايات، وكشفت التحقيقات عن ضبط أحد الأشخاص لاختطافه طفلا وقتله لمساومة والده بالقاهرة، البداية كانت ببلاغ من أحد الأشخاص بغياب نجله 11 سنة عقب خروجه من مسكنه للهو مع أصدقائه.
 
بإجراء التحقيقات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بمدينة نصر وأصل بلدته مركز أبو قرقاص بالمنيا.
 
والقى القبض على المتهم فى مسقط رأسه بالمنيا، وبمواجهته اعترف بأنه خطط لاختطاف الطفل المتغيب لمساومة والده على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه، من خلال استدراجه لسطح العقار سكنه بدعوى تسليمه حيوان أليف "كلب" للاعتناء به أثناء سفره لأصل بلدته، ولدى حضور الطفل قام بخنقه حتى فارق الحياة - خشيةً افتضاح أمره عقب إطلاق سراحه - وعقب ذلك قام بدفنه داخل كمية من الرمال المتواجدة أعلى سطح العقار بالانتقال إلى سطح العقار محل الواقعة عُثر على جثة المجنى عليه.
 




 
 

 







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قتل طفل




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