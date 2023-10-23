أخبار البورصة اليوم الإثنين 23-10-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 23-10-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 52 مليار جنيه عند مستوى 1.560 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 23 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والعربية لاستصلاح الأراضي، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والقاهرة للزيوت والصابون، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وأم بي للهندسة، ومصر للألومنيوم، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والعربية لحليج الأقطان، والسويدي إليكتريك، والمصرية للمنتجعات السياحية، وإيديتا للصناعات الغذائية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وادون للاستثمارات المالية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تربح 52 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 52 مليار جنيه عند مستوى 1.560 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 893 مليون ورقة مالية بقيمة 4.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 129.9 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.09%، والعرب على 5.77%، واستحوذت المؤسسات على 25.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 109.4 مليون جنيه، 25.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 457.3 ألف جنيه، 28.2 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 99.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 22572 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 27901 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 9448 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 4143 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 6296 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 5297 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1421 نقطة.

وصعدت أسهم 135 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 23 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 250 ألف سهم، 423 سهم، 500 ألف سهم، 100 ألف سهم، 235 ألف سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات ابن سينا فارما، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 300 ألف سهم، 245 ألف سهم، 750 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 10 آلاف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 340 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بوربرتيز للتنمية العمرانية، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمطورون العرب القابضة، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 150 ألف سهم، 250 ألف سهم، مليون سهم، 900 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 26.6 ألف سهم، 23.7 مليون سهم، 200 ألف سهم، 9427 سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وايه كابيتال القابضة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 64 سهم، 403.4 ألف سهم، 15 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد عدد 29.5 ألف سهم.

أعلنت شركة سبيد ميديكال، شراء المساهم أحمد طارق خليل علي 5 ملايين سهم بسعر 0.448 جنيه بقيمة إجمالية 2.2 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 14.8% إلى 15%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين.

الوادي للاستثمار

أعلنت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023، وحققت الشركة إيرادات بقيمة 5.9 مليون جنيه مقابل 2.7 مليون جنيه خلال فترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 122.13%، وتحولت الشركة للربحية محققة 7.7 مليون جنيه مقارنة مع خسائر بقيمة 1.2 مليون جنيه.