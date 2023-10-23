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أحمد قذاف الدم: إسرائيل تلجأ لسياسة الأرض المحروقة فى قطاع غزة

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 04:30 م
أحمد قذاف الدم: إسرائيل تلجأ لسياسة الأرض المحروقة فى قطاع غزة أحمد قذاف الدم المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية
كتب أحمد جمعة

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أكد أحمد قذاف الدم، المسئول السياسى لجبهة النضال الليبى، الاثنين، أن سياسة الأرض المحروقة التى يقوم بها السلاح الجوى الإسرائيلى تقوم بها فى العادة القوات المنسحبة، مشيرا إلى هذا الهدم لن يسمح بتقدم آليات أو دبابات داخل قطاع غزة.

 

وأوضح "قذاف الدم" فى تصريح صحفى أن السلاح الجوى بيد إسرائيل أصبح يحتاج وقت ليواكب الحملة البرية، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلى أمامه إنزال بحرى شمال وادى غزة،، وعزل الشمال، معربا عن ثقته فى الفصائل الفلسطينية التى تمتك الوسائل لمعرفة العقل الإسرائيلى وخبرته وأساليبه، وهو ما يعرقل الهجوم البرى على قطاع غزة.







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