وقفة احتجاجية لمحاميى الدقهلية تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. صور

نظم العشرات من محامي الدقهلية وقفة احتجاجية، على سلالم مجمع محاكم المنصورة، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة وما يتعرضون له من قصف إسرائيلي بحضور عدد من المحامين وأعضاء النقابة.
ورفع المحتجون العلم الفلسطيني والهتافات المعادية لإسرائيل، رافضين تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وطالبوا الدول العربية بالتحرك لوقف إطلاق النار عليهم.
وأعلنوا المساندة والوقوف خلف القيادة السياسية فيما تراه من قرارات لحماية أمن الوطن، رافضين حديث الإسرائيليين عن تهجير الأهالى بقطاع غزة إلى سيناء.
وردد المحامون هتافات: "جيل ورا جيل بنعاديكي يا إسرائيل.. المقاومة هي الحل ضد المغتصب والمحتل".
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