وزير الصحة يتفقد مستشفى طهطا العام على مساحة 3740 مترا بتكلفة 243 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

تفقد فقد قبل قليل، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والوفد المرافق له من قيادات وزارة الصحة، مستشفى طهطا العام، عقب الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمستشفى، وذللك بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وأعضاء مجلس النواب والدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة.

والزيارة تأتي في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها الوزير دوريًا بجميع محافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات للعمل على حلها.

جاءت الجولة بحضور والدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة وعامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا و وأيمن خلف مدير إدارة مستشفى طهطا العام وعدد من القيادات وعدد من قيادات وزارة الصحة ضمت الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية.

ومن جانبه، قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أن المنظومة الصحية بمصر تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية فى عهد الرئيس السيسى رئيس الجمهورية بشكل عام، وفى محافظة سوهاج المنظومة الصحية تحظى باهتمام خاص من خلال أعمال التطوير المستمرة فى الوحدات الصحية من والمراكز الطبية وحتى المستشفيات المركزية والمستشفيات العامة وذلك من اجل خدمة جمهور المواطنين بالمراكز والقرى.

وأشار المحافظ خلال الجولة إلى أن عملية تطوير النمظومة الصحية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الطبية للجميع من خلال أماكن تقديم بما يتمشا مع التطوير السريع للمنظومة الصحية ومواجهة التحديدات الجديدة فى مقدمتها فيروس كورونا المستجد. ففى مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج هناك صرح طبى جديد تم الإنتهاء من اعمال التشطبيات به ليستقبل المواطنين من كل مكان لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 100% تقريبا والتكلفة الإجمالية للمشروع 243 مليونا و200 ألف جنيه على مساحة المستشفى تبلغ 3740 مترا مربعا.

وأعمال التطوير تاتى فى إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية والعمل بالمستشفى بدأ به في فبراير 2020م ومن المتوقع الانتهاء منه و المستشفى بتصميمها الجديد تضم " 149 سرير إقامة مرضى، 30 سريرا للعناية المركزة، 31 سرير أطفال مبتسرين، بالإضافة إلى 120أسرة نوعية" المستشفى تضم 4 غرف عمليات+ غرفة لعمليات النساء والتوليد، وغرفة لقسطرة القلب، فضلا عن 70 سرير للغسيل الكلوي، واستقبال طوارئ يضم 19 سريرا، و5 غرف أشعة متنوعة، بالإضافة إلى 5 معامل، وبنك للدم.