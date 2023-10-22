اليوم السابع
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الأحد، 22 أكتوبر 2023 03:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ويطمئن على حالة المرضى..

وزير الصحة يتفقد مستشفى الهلال للتأمين الصحى بسوهاج.. صور

الأحد، 22 أكتوبر 2023 02:46 م
وزير الصحة يتفقد مستشفى الهلال للتأمين الصحى بسوهاج.. صور وزير الصحة خلال تفقد مستشفى الهلال للتأمين الصحى بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار  وزير الصحة والسكان، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والوفد المرافق له من قيادات وزارة الصحة، مستشفى الهلال للتأمين الصحى بسوهاج واطمئن الوزير على الحالة الصحية للمرضى بأقسام المستشفى المختلفة واستمع إلى شرح مفصل عن أقسام المستشفى والخدمات التى تقدمها المواطنين.
 
تأتى زيارة وزير الصحة لسوهاج؛ لتفقد عدد من مستشفيات وزارة الصحة بنطاق المحافظة، لمتابعة سير العمل بتلك المستشفيات، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية، فى إطار اهتمام الدولة بتطوير القطاع الطبى بمحافظة سوهاج.
 
وكان الوزير والوفد المرافق له تفقدوا مستشفى جهينة المركزى ومستشفى طهطا العام ومستشفى المراغة المركزى تحت الانشاء ضمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسى.
 
ومن جانبه رحب " اللواء طارق الفقي" محافظ سوهاج بوزير الصحة على أرض سوهاج، مشيدا بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع فى قطاع الصحة، من تطوير مستشفيات وإنشاء أخرى جديدة، بالإضافة إلى وحدات طب الأسرة، والمراكز الطبية التى تم انشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن تزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية.
 
ويستكمل الوزير جولته بتفقد مستشفى لصحة النفسية، ومستشفى سوهاج العام، مركز القلب والجهاز الهضمي، سوهاج التعليمي، مركز علاج الاورام".
 
ويختتم وزير الصحة والسكان زيارته لمحافظة سوهاج بعقد لقاء مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات التى تهم المواطن السوهاجى فى قطاع الصحة.
 
وزير-الصحة-يتفقد-مستشفى-الهلال-للتأمين-الصحى-بسوهاج-(1)
وزير-الصحة-يتفقد-مستشفى-الهلال-للتأمين-الصحى-بسوهاج-(1)

وزير-الصحة-يتفقد-مستشفى-الهلال-للتأمين-الصحى-بسوهاج-(2)
وزير-الصحة-يتفقد-مستشفى-الهلال-للتأمين-الصحى-بسوهاج-(2)

وزير-الصحة-يتفقد-مستشفى-الهلال-للتأمين-الصحى-بسوهاج-(3)
وزير-الصحة-يتفقد-مستشفى-الهلال-للتأمين-الصحى-بسوهاج-(3)

وزير-الصحة-يتفقد-مستشفى-الهلال-للتأمين-الصحى-بسوهاج-(4)
وزير-الصحة-يتفقد-مستشفى-الهلال-للتأمين-الصحى-بسوهاج-(4)
 






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