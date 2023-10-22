وزير الصحة يتفقد مستشفى المراغة المركزى لخدمة 830 ألف نسمة ضمن حياة كريمة

سوهاج محمود مقبول

تفقد قبل قليل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والوفد المرافق له من قيادات وزارة الصحة، مستشفى المراغة المركزى تحت الإنشاء، ضمن المبادرة الرئاسية للتطوير الريفى المصرى حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدافتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وأعضاء مجلس النواب والدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة.

والزيارة تأتي في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها الوزير دوريًا بجميع محافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات للعمل على حلها.

جاءت الجولة بحضور والدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة وعامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وأيمن خلف مدير إدارة مستشفى طهطا العام وعدد من القيادات وعدد من قيادات وزارة الصحة ضمت الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية.

تأتى مستشفى المراغة المركزى كأكبر مستشفيات المحافظة ضمن إهتمامات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفه بلغت مليار جنيه تقريبا لخدمة 830 ألف نسمه من أهالى المراغة والقرى النجوع التابعة لها المستشفى تقع على مساحة 10 آلاف و682 متر مربع. والطاقة الإستيعابية للمستشفى 200 سرير متنوع، والمستشفى تخدم 830 ألف نسمه بالمدينة والقرى التابعة لها، والمستشفى تتكون من 7 طوابق أرضي+6علوى".

كما تشمل المستشفى أقسام " طوارئ، والأشعة، التعقيم، العيادات الخارجية، العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي، المعامل والمناظير، الصيدلية، النساء والتوليد، العنايات المركزة، عناية المبتسرين، والعمليات، سكن ومبيت للأطباء، الحروق، والمستشفى يضم مركزا لتدريب الأطباء، و30 سرير عناية مركز، بالإضافة إلى 10 أسرة عناية متوسطة، وعدد 17 حضانة، و عدد 21 جهاز غسيل كلوي، كما تضم 6 غرف عمليات، وعدد 11 غرفة إداري، والعمل بالمستشفى بدأ بها في شهر يونيو الماضي، ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية العام القادم 2023م.