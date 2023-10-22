هيئة ميناء الإسكندرية تعلن عن مزايدة لإنشاء محطة لتداول وتخزين الحبوب والغلال

كتب ــ سيد الخلفاوى

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية عن مزايدة بالمظاريف المغلقة "فني – مالى" لمشروع إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وإعادة تسليم محطة لتداول وتخزين الصب الجاف النظيف (الحبوب والغلال) ومنطقة صناعية لوجيستية معتمدة على الحبوب والغلال على الظهير الأرضى الخلفى لرصيف الصب الجاف بميناء الدخيلة بمساحة (300 ألف م2) لمدة (ثلاثون عاما) ووفقا للشروط الآتية :

تعقد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء الموافق 2023/11/15 وجلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق 2023/12/20 .

سيتم اتخاذ إجراءات التقييم الفني والمالى للعطاءات المقدمة بنظام النقاط

- آخر موعد لشراء كراسة الشروط والمواصفات يوم الثلاثاء الموافق 2023/12/5 .

آخر موعد لتقديم العطاءات (فني ومالى ) هو ميعاد جلسة فتح المظاريف الفنية.

وانعقاد جلستى الاستفسارات وفتح المظاريف الفنية بالدور الأول علوى بمبني رئاسة الهيئة بجوار باب (4) جمارك / 11سابقا - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

- يتم شراء كراسة الشروط والمواصفات من الإدارة التجارية بالدور الثالث بنفس المبنى بموجب طلب بمبلغ 5000 جم ( خمسة آلاف جنيها ) بالإضافة إلى (14) ضريبة القيمة المضافة ) صندوق (تكريم الشهداء - دعم المعاقين).

- تأمين دخول المزاد بمبلغ 5000.000 جم (خمسة ملايين جنيه ) ونسية التأمين النهائي بواقع 10٪ من القيمة الكلية الراسى بها المزاد تقابل الاستقلال السنوي عن الثلاث سنوات الأولى وكافة مستندات الطرح ببوابة التعاقدات العامة للاطلاع دون مقابل.