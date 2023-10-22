هيئة الدواء: لا يوجد أعشاب تعالج مرض السكرى

قالت هيئة الدواء المصرية، إنه لا يوجد أعشاب تعالج مرض السكري وتابعت: من المعتقدات الخاطئة عن مرض السكري الأكثر شيوعًا بين الأفراد أنه يُوجد أعشاب لعلاجه.
وأضافت هيئة الدواء، أنه لا يوجد أعشاب سحرية تشفي من مرض السكري كما يدعي بعض المروجين لها، إذ يُمكن أن يفيد بعضها في زيادة حساسية الخلايا للأنسولين في السكري من النوع الثاني، لكن لا يُمكن لعشبة أو طعام، أو توابل أن تُشفي من هذا المرض.
وكانت هيئة الدواء المصرية قالت، إن المضادات الحيوية لا تعالج الأنفلونزا؛ لأن أغلب أسباب الإصابة بها فيروسية، والفيروسات لا تتأثر بالمضادات الحيوية.
وتابعت: المضادات الحيوية أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا، أو لإيقاف نموها. وتستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة ع الإصابة البكتيرية فقط.
ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة