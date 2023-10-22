مستشفى الفيوم العام يستقبل 8 مصابين بحادث تصادم

الفيوم ـ رباب الجالى

استقبل مستشفى الفيوم العام، صباح اليوم 8 مصابين إثر وقوع حادث إصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين وأخطرت نيابة سنورس التى تولت التحقيق في الواقعة.

كان قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم العام استقبل 8 مصابين، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى، وتبين أن جميعهم كانوا يستقلون سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، واصطدمت بالرصيف بجوار مساكن ميمنة التابعة لمركز سنورس، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وأخطرت نيابة سنورس التى تولت التحقيق فى الحادث.