اليوم السابع
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الأحد، 22 أكتوبر 2023 12:35 م
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مستشفى الفيوم العام يستقبل 8 مصابين بحادث تصادم

الأحد، 22 أكتوبر 2023 12:04 م
مستشفى الفيوم العام يستقبل 8 مصابين بحادث تصادم حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم ـ رباب الجالى

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استقبل مستشفى الفيوم العام، صباح اليوم 8 مصابين إثر وقوع حادث إصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين وأخطرت نيابة سنورس التى تولت التحقيق في الواقعة.

كان قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم العام استقبل 8 مصابين، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى، وتبين أن جميعهم كانوا يستقلون سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، واصطدمت بالرصيف بجوار مساكن ميمنة التابعة لمركز سنورس، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وأخطرت نيابة سنورس التى تولت التحقيق فى الحادث.

 

 

 






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