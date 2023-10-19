اليوم السابع
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الخميس، 19 أكتوبر 2023 01:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مستشفى الفيوم العام يستقبل 4 مصابين صدمهم "تروسيكل" فى الشارع

الخميس، 19 أكتوبر 2023 12:59 م
مستشفى الفيوم العام يستقبل 4 مصابين صدمهم "تروسيكل" فى الشارع اسعاف - ارشيفية
الفيوم رباب الجالي

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استقبل مستشفي الفيوم العام، بمحافظة الفيوم، 4 مصابين من أسرة واحدة صدمهم تروسيكل، أثناء تواجدهم بالشارع، بمنطقة باغوص، بمدينة الفيوم، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم، وأخطرت نيابة بندر الفيوم، التي تولت التحقيق في الواقعة.

كان قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم الفيوم، إستقبل 4 مصابين نقلوا بواسطة، سيارات الإسعاف الي المستشفي، وتبين أن جميعهم من أسرة واحدة، وصدمهم تروسيكل أثناء تواجدهم بالشارع بجوار كوبري باغوص، بمدينة الفيوم، وتبين أن الأصابات عبارة عن كدمات وكسور، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين.

 







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