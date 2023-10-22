محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات التموين للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وجود مرور يومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين، والتأكد من صلاحية وجودة السلع والعروض والخصومات على أسعار السلع، موجهًا بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكرى السلع الغذائية.

وثمن محافظ القاهرة مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التى أطلقها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيض الأسعار، والتى تستهدف تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها العديد من دول العالم، مؤكداً أن الدولة بكل أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين بالمحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة ، مع التوسع فى إقامة منافذ بيع السلع بالأسعار المخفضة.

وفى هذا السياق، قامت أحياء شرق مدينة نصر، وعين شمس، والبساتين ، والمعصرة، وروض الفرج، وباب الشعرية، وشبرا ، والمعادى، ومنشأة ناصر بحملات مكثفةعلى الأسواق ومنافذ "المواطن أولًا" والمحلات والمخابز لمراقبة وضبط الأسعار والتأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .