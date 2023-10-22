محافظ الدقهلية يفتتح معرضين لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة من 15 لـ 25%

الدقهلية - شريف الديب

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأحد، معرضين دائمين بنطاق حى شرق بشارع الجيش أمام مبنى الحى، وبنطاق حى غرب المنصورة بشارع عبدالسلام عارف، لتوفير وبيع جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تنفيذاً، لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

جاء ذلك بحضور السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ومحمد أمين رئيس حى غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبدالعاطى رئيس حى شرق المنصورة.

وصرح المحافظ، أنه سيتم افتتاح 19 معرضا بمختلف مراكز ومدن المحافظة ليصبح إجمالى عدد المعارض 21 معرضا لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15 إلى 25 % و30% لبعض السلع والمنتجات.

وأوضح "مختار" أن إجمالى عدد المنافذ والشوادر على مستوى المحافظة بلغت 854 منفذاً تقدم كافة أنواع السلع والمنتجات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مثل "منتجات اللحوم ومشتقاتها والدواجن والأسماك وكافة السلع الأساسية".

وأشار المحافظ، إلى أن جميع المولات والمحلات التجارية بنطاق المحافظة تقوم ببيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة من 15 إلى 25% وفى بعض السلع تصل إلى 30 %، تنفيذاً لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار.

وأشار مختار إلى أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء مستمرة على مدار الـ 6 أشهر المقبلة والتخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 25% لعدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها" الأرز - الزيت - السكر - الفول - ومنتجات الألبان - الجبن الأبيض - المكرونة - السكر - العدس - منتجات الدواجن والبيض".

وأكد المحافظ، أن الهدف من المبادرة وفتح المعارض الدائمة هو توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين وفى المقدمة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً للحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.

ووجه "مختار" لوكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بتكثيف الحملات الرقابية والمرور على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام التجار بتخفيض أسعار السلع والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات.

كما وجه بالتصدى لاستغلال وجشع بعض التجار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع اسعارها وحدوث أزمة غلاء فى المعيشة مما يترتب عليه إضرار بالاقتصاد الوطنى.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط، بحيث يمكنه مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، التى تعانى منها العديد من دول العالم، والعمل على خفض الأسعار، بالإضافة إلى إجراءات من جانب الصناع والتجار، من أجل إشعار المواطن بانخفاض حقيقى فى أسعار السلع الأساسية المتفق عليها، والعمل على تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، والتاجر، وهو ما ينعكس على المستهلك الذى يشعر بانخفاض شديد لسعر السلعة، وتزامناً مع انطلاق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.