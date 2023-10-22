إصلاح كسر خط مياه شرب رئيسى بطريق ميت فارس المنصورة وعودة المياه للمواطنين

فريق المحافظات

أكد متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية ، انتهاء أعمال الإصلاح الجارية، لإصلاح كسر الخط الرئيسى لمياه الشرب بقطر 12 بوصة المتواجدة على طريق ميت فارس المنصورة بمدخل قرية ميت عدلأن والمغذى لطناح وبعض أجزاء من مدينة المنصورة.

والذي تسبب فى قطع المياه منذ ليلة أمس، على المنطقة، وعدد من القري المجاورة، وقد وجه رئيس المركز على القائمين على أعمال الصيانة والإصلاح، من قبل منطقة مياه الشرب ببنى عبيد بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة مياه الشرب مره آخرى حرصاً على توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من مياه الشرب.