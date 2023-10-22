محافظ الدقهلية يبحث ملفات العمل فى الإدارات التنفيذية وأولوية للخطة الاستثمارية

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، الاجتماع الدوري الموسع مع مديري عموم ومديري الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان، والمحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، وتناول "مختار" خلال الاجتماع استعراض ومناقشة أسلوب العمل داخل الإدارات كل في اختصاصه والموقف التنفيذي لملفات العمل بما يحقق سرعة الأداء وحسن الإنجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوي.

وأكد "مختار" في بداية الاجتماع، أن المتابعة المستمرة اساس النجاح لتلافي الملاحظات وانهاء المشكلات والمعوقات الطارئة لسرعة انجاز العمل وفقا للبرامج الزمنية المقررة تحقيقا لمطالب واحتياجات المواطنين، ووجه "مختار" لأهمية إعطاء أولوية أولي للموضوعات ذات الأهمية القصوي والتي يتم تنفيذها من خلال المحافظة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء والوزارت المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية وجميع الوزارات والاجهزة المركزية بالقاهرة وذلك في اطار الخطة الاستراتيجية للدولة، علي ان تتم سرعه بحثها وعرضها شخصيا دون الالتزام بالعرض خلال الاجتماع الدوري للمتابعة.

وكان "مختار" قد اكد علي ضرورة المراجعة الشاملة للمكونات الفنية لمحطات مياة الشرب والصرف الصحي والمعدات الفنية بالوحدات المحلية والجاهزية الكاملة لغرفة العمليات للتعامل مع اية ازمات طارئة، وطالب "مختار"بسرعة التعامل مع كافة المعدات المكهنه بالمراكز والمدن والاحياء والقري من خلال لجان مشكلة لهذا الغرض بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية والتخلص منها نهائيا مشيرا انه من غير المسموح تواجد مثل هذه الكهنه بأي موقع من المواقع برئاسة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقري وسيتم محاسبه المقصرين في هذا الشأن.

ومن ناحية اخري اكد "مختار"علي ضرورة جاهزية مقر الشبكة الوطنية للسيطرة بديوان عام المحافظة، والاستعداد الكامل لافتتاحه خلال شهر نوفمبر القادم.

ووجه "مختار"لقيام رؤساء احياء شرق وغرب المنصورة بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لترميم وصيانه سور الكورنيش بالمنصورة ومعالجة منطقة هبوط ارضي بشارع المشاية السفلية بالتنسيق مع قطاع الطرق، كما وجه "مختار"لضرورة استغلال قطعة ارض بالمشاية السفلية بالمنصورة امام جزيرة الورد الاستغلال الامثل بما يعود بالنفع علي مواطني الدقهلية، وقال "مختار" ان هناك خطوات جاده لتنفيذ معارض دائمة لكافة انواع السلع بنطاق المراكز والمدن والاحياء بأسعار مخفضة تخفيفا للعبئ عن المواطنين مشيرا ان البدايه بافتتاح معارض لهذا الغرض خلال ساعات بنطاق أحياء شرق وغرب المنصورة.

وفي ذات السياق وجه "مختار" لاهمية المتابعة الجادة لاعمال صيانة الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية علي مستوي المحافظة، طالب "مختار"بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق للمنطقة اللوجستية بمدينة طلخا لسرعة دخولها الخدمة لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، كما وجه "مختار" لاهمية المتابعة المستمرة لمشروع امتداد المشاية وتكثيف العمالة به لسرعة الانتهاء منه، وفقا للبرامج الزمنية المقررة ليكون متنفسا لمواطني الدقهلية، كما وجه "مختار"لسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بانشاء مصنع لتدوير قش الارز والاستفادة القصوي من الانتاج السنوي للدقهلية من قش الارز وتحقيق الجدوي الاقتصادية منه.

ووجه "مختار"لضرورة المتابعة المستمرة لاعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2024 بمراكز المحافظة، لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين علي مدار فترات تنفيذ الخطة وضرورة اعطاء دفعة قوية للعمل في ملفات التصالح والتقنين تيسيرا علي المواطنين وتحقيقا لمصالح المواطنين.

وأكد "مختار"، أننا نعمل جميعاً كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم وعلى كل مسئول ان يؤدي عمله بما يرضي الله.

وتناول" مختار" خلال مؤتمر المتابعة العديد من الملفات الأخرى التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين شملت ضرورة تنشيط التحصيل لمستحقات الدولة في مقدمتها رسوم النظافة وكذلك ومتابعة موقف انشاء مجمع خدمات بالدقهلية وتنفيذ محطة الصرف الصحي بالزعفران بالمنصورة وتطوير حديقة الحيوان وشجرة الدر وكذا متابعة موقف عدد من المشروعات المتعثرة لاعطاء دفعة للعمل بها وموقف تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بمراكز ومدن المحافظة والتعامل مع عمليات حرق قش الارز وكذا شكاوي المواطنين علي البوابة الالكترونية وموقف المباني الحكومية الصادر لها قرارات ازالة وعملية ادارة وتشغيل محطة بوتجاز طلخا.