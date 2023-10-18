محافظ الدقهلية يوجه بتوفير سكن ملائم وفرصة عمل لأسرة بلا مأوى

الدقهلية - محمدالحبشي

وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية خلال جولته بتوفير سكن وفرصة عمل لأسرة بلا مأوي، حيث التقى مختار خلال جولته أسرة بلا مأوي تقيم داخل نفق مشاه عزبة عقل الرابط بين شارع سعد الشربيني ومنطقة الحسينينة بنطاق حي شرق المنصورة، وعلى الفور تم استدعاء الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وتم تكليفه بسرعة تقديم جميع أوجه الدعم والمساعدة لها.

ووجه المحافظ بسرعة توفير سكن ملائم للأسرة بإحدى دور الرعاية، وصرف المساعدات المالية اللازمة، وتوفير فرصة عمل مناسبه لهم في القطاع الخاص ومتابعة حالتهم الصحية بالتنسيق مع مديرية الصحة.

كما وجه مختار وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمرور على كافة الشوارع داخل مدينة المنصورة، وإيداع كافة الحالات والأسر بلا مأوى دور الرعاية، وتوفير المساعدات اللازمة لهم من خلال التنسيق مع الجمعيات الخيرية والأهلية والمجتمع المدني.

وأكد مختار أن المحافظة بكامل أجهزتها تتعاون من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية والحالات بلا مأوى، لتوفير حياة كريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، والذي يضع هذه الفئات في مقدمة الأولويات.

كما التقى المحافظ خلال جولته، بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم، ووجه رئيس حي شرق المنصورة الدكتور عمرو عبد العاطي، بسرعة تلبية مطالبهم وحل مشاكلهم.