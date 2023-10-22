مباشر من معبر رفح.. استمرار دخول المساعدات لأهالى غزة.. فيديو

رفح ـ محمد حسين

ينشر اليوم السابع مقطع فيديو يوثق استمرار دخول دفعات جديدة من المساعدات لأهالى غزة عبر معبر رفح.

وانتهت فرق التطوع في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من تجهيز 20 شاحنة مواد إغاثة لتنقل لقطاع غزة وتحتوى على مواد طبية وغذائية.

وأفادت مصادر بمعبر رفح، بأن الشاحنات جاهزة وهى من بين نحو 200 شاحنة تتوقف على أبواب معبر رفح وصلت على مدار الأيام الماضية مقدمة من الهلال الأحمر المصرى والتحالف الوطنى وحياة كريمة ودول عربية وصديقة ومنظمات الإغاثة الأممية، وتم أمس تسليم 20 شحنة منها للهلال الأحمر الفلسطينى بمعبر رفح.

وعلى أبواب معبر رفح من الجانب المصرى، قام اليوم عدد من المتطوعين بالتحالف الوطنى وحياة كريمة بالعمل فى تجهيز شحنات أخرى تمهيدا لتحريكها تباعا وتصبح جاهزة لتنقل لغزة.