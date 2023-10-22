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فيديو لدخول دفعة جديدة من المساعدات لأهالى غزة عبر معبر رفح

الأحد، 22 أكتوبر 2023 03:45 م
فيديو لدخول دفعة جديدة من المساعدات لأهالى غزة عبر معبر رفح بدء دخول دفعة جديدة من المساعدات لأهالى غزة عبر معبر رفح
رفح ـ محمد حسين

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بدأت منذ قليل أعمال دخول دخول دفعة جديدة من المساعدات لأهالى غزة عبر معبر رفح.
 
وانتهت فرق التطوع بالتحالف الوطنى من تجهيز 17 شاحنة مواد إغاثة لتنقل لقطاع غزة وتحتوى على مواد طبية وغذائية.
 
 
وأفادت مصادر بمعبر رفح، بأن الشاحنات جاهزة وهى من بين نحو 200 شاحنة تتوقف على أبواب معبر رفح وصلت على مدار الأيام الماضية مقدمة من الهلال الأحمر المصرى والتحالف الوطنى وحياة كريمة ودول عربية وصديقة ومنظمات الإغاثة الأممية، وتم أمس تسليم 20 شحنة منها للهلال الأحمر الفلسطينى بمعبر رفح.
 
وعلى أبواب معبر رفح من الجانب المصرى، قام اليوم عدد من المتطوعين بالتحالف الوطنى وحياة كريمة بالعمل فى تجهيز شحنات اخرى تمهيدا لتحريكها تباعا وتصبح جاهزة لتنقل لغزة.






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