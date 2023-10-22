اليوم السابع
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ما هو مؤشر الخوف VIX وعلاقته مع حركة الذهب؟

الأحد، 22 أكتوبر 2023 03:00 ص
ما هو مؤشر الخوف VIX وعلاقته مع حركة الذهب؟ مؤشرات الاسهم
كتب - إسلام سعيد

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هناك الكثير من المصطلحات والمسميات في أسواق المال ربما لا نسمع عنها كثيرًا، وفي السياق التالي نلقى الضوء على أحد هذه المصطلحات وهو مؤشر الخوف VIX فماذا يعني مؤشر الخوف وهل له علاقه مباشرة أو غير مباشرة مع حركة الذهب في البورصة العالمية.

مؤشر الخوف VIX يسميه البعض مؤشر التقلُّبات ومعروف لدى المختصين باسم مؤشر VIX، هو واحد من أكثر المقاييس شيوعًا في توجهات الأسواق بالنسبة للمتداولين في البورصات العالمية، ولا يُمثل مؤشر VIX أداة مفيدة لتقييم المخاطر فحسب، لكنه يقيس تقلبات الأسواق المالية وتقييم المخاطرعند التداول.

ويمثل مؤشر VIX فرصة للاستفادة من تقلبات الأسعار نفسها وحقق مؤشر التذبذب VIX ارتفاع لأعلى مستوى من أكثر من 7 شهور هذا الأسبوع، كما أن أحد أهم المعلومات عن هذا المؤشر هو ارتباطه بشكل عكسي مع الذهب، ويعني ارتفاع هذا المؤشر تزايد الخوف في الأسواق وبالتالي ارتفاع الطلب على الذهب.

ويقيس "مؤشر الخوف" التوقعات بشأن تذبذب أسعار الأسهم المدرجة في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 على مدى 30 يوما، وارتفاع قراءة المؤشر تعني ارتفاع التذبذب بالسوق، أما انخفاض قراءة المؤشر فتعني أن المخاطر بسوق الأسهم منخفضة.

مؤشر الخوف لا يحدد مدى التذبذب الفعلي، ولا يزعم معرفة ما سيحدث بالبورصة خلال الشهر المقبل، الأمر يستند بالكامل على توقعات المتداولين بالسوق ومعنوياتهم، وليس بالضرورة مؤشرا على مستوى المخاطر.

 







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ما هو مؤشر VIX

مؤشر الخوف VIX



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