محلل أسواق المال: زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني

كتب - إسلام سعيد

قال أحمد معطى محلل أسواق المال والخبير الاقتصادي، إن طرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية يزيد ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، مشيرا أن حديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي عن إعلان أسماء الشركات خلال أسبوعين جاء في توقيت مثالي، خاصة أن البورصة تحقق ارتفاعات هي الأقوى بين بورصات المنطقة.

وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن صعود مؤشر البورصة فوق 20 ألف نقطة مقابل 9 آلاف نقطة يؤكد أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية تصحيح المسار الاقتصادي، مشيرا إلى أن العمل على طرح الشركات الحكومية حاليًا هو توقيت ملائم ومناسب جداً خاصة مع الارتفاعات الكبيرة في مؤشرات البورصة.

وتابع محلل أسواق المال، أن البعض انتقد تأخر الحكومة في طرح الشركات في البورصة، لكن السوق خلال الفترة الماضية لم يكن في أفضل حال، ومع عودة الأداء المتميز للبورصة ستتخذ الحكومة الخطوات الفعلية للطرح خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح، أن التراجعات التي حدثت في العملة ستشجع المستثمرين المحليين والأجانب على تغطية الطروحات المرتقبة للشركات الحكومية، كما أن الطرح في البورصة للشركات يؤكد خطة الحكومة لتنفيذ استراتيجية التخارج من القطاعات الاقتصادية المختلفة وافساح المجال للقطاع الخاص.

وأكد أحمد معطي، أن الاقتصاد المصري في طريقه الصحيح ويخرج من أزمة تكدس البضائع وهناك مؤشرات إيجابية أخرى منها ارتفاع الصادرات لمستويات 55 مليار دولار، وزيادة في الموارد الدولار وهناك تفاؤل بعودة الصعود للجنيه أمام الدولار.