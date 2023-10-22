فاينانشيال تايمز: واشنطن ترسل مزيدا من أنظمة الدفاع الجوى المتطورة للشرق الأوسط

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن إعلان الولايات المتحدة إنها ترسل المزيد من أنظمة الأسلحة المتطورة إلى الشرق الأوسط، بينما حذر الجيش الإسرائيلى لبنان، مما يعكس المخاوف المتزايدة من أن حرب إسرائيل على غزة يمكن أن تتصاعد إلى صراع إقليمى أوسع.

وكان وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن قد أعلن مساء أمس، السبت، عن إرسال بطارية دفاع جوى على ارتفاعات عالية (ثاد) إلى مواقع عبر الشرق الأوسط بعد الحديث مع الريس بايدن بشأن التصعيد الأخير فى المنطقة.

وقال أوستن أنه وضع عددا إضافيا، لم يعلن عنه، من القوات فى وضع الاستعداد للانتشار لتعزيز مساعى الردع الإقليمى بعد أن تعرضت قاعدتين عسكريتين تستضيفان القوات الأمريكية فى العراق لهجوم. وقد أرسلت الولايات المتحدة حاملتى طائرات ووضعت ألفين من قوات المارينز فى حالة تأهب للانتشار بالمنطقة.

ويوم الخميس، قال الجيش الأمريكى أنه اعترض ثلاثة صواريخ وعدة مسسرات تم إطلاقها من قبل جماعة الحوثى فى اليمن.

ويأتى الإعلان الأمريكى فى الوقت الذى قامت فيه إسرائيل بضرب أهداف فى غزة صباح الأحد وحذرت الفلسطينيين فى الشمال بمغادرة المنطقة مع زيادة الهجمات على مدينة غزة قبل الهجوم البرى المتوقع.

وكان المسئولون العسكريون والسياسيون فى إسرائيل قد أوضحوا خلال الأيام الأخيرة أن الهجوم البرى على غزة وشيك، فى تصريحات رأت الصحيفة أنها تهدف لإعداد القوات والرأى العام الإسرائيلى لما يتوقع على الأرجح أن يكون عملية عسكرية طويلة.