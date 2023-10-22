الجيش الإسرائيلي يقصف مسجدا في جنين وسقوط قتلى ومصابين.. فيديو

أحمد علوى

هاجمت طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلى، فجر اليوم الأحد، مسجدا في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال الاسرائيلى قصف بصاروخ "مسجد الأنصار" في حي الدمج بمخيم جنين بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع قتيلين وعدد من المصابين في القصف الإسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية.

وشوهدت مقاطع مصورة للمسجد على الإنترنت أظهرت دمارا واسعا في محيطه عقب القصف الإسرائيلي.

وفي ذات الصدد، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلى، أفيخاي أدرعي، إنه خلال عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن الداخلي قامت طائرات عسكرية بتدمير مسار نفق تحت الأرض في مسجد الأنصار في مدينة جنين تواجدت في داخله خلية تخريبية خططت لتنفيذ هجوم تخريبي في الوقت الحالي".

وأضاف، "لقد نفذت الخلية التخريبية في يوم 14 من أكتوبر الجاري تفجير عبوة ناسفة يتم التحكم بها عن هاتف نقال ضد قوة عسكرية في منطقة السياج الأمني دون وقوع إصابات".

وتابع أدرعي، "خلال الأيام الأخيرة وردت معلومات استخبارية عن قيام المخربين بالتخطيط لشن هجوم إرهابي كبير حيث استخدم المخربون المسجد كغرفة عمليات لتخطيط العمليات التخريبية وكمنطلق لتنفيذها. خلال الحملة العسكرية الأخيرة في مخيم جنين عثرت القوات داخل المسجد على بنية تحتية إرهابية ووسائل قتالية".