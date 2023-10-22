غلق ورفع محتويات مقاهى متعدية على الطريق العام بالطالبية استجابة للمواطنين

كتبت - مرام محمد

تلقت الصفحة الرسمية ل محافظة الجيزة شكاوى عدد من المواطنين تفيد بوجود مقاهي وصالة بلياردو متعدية على الطريق العام وتحدث إزعاجا للمواطنين بشارع يوسف عامر في حي الطالبية.

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالاستجابة الفورية للشكوى الواردة وقد تم غلق المنشآت المخالفة ومصادرة محتوياتها ورفع كافة أوجه الإشغال.

وفي سياق متصل، استجاب مركز ومدينة العياط لشكوى مواطني شارع الحاكم من وضع أغطية بالوعات الصرف بديلاً عن التي تم سرقتها، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية