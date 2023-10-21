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جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن فرص عمل جديدة.. اعرف طريقة التقديم

السبت، 21 أكتوبر 2023 10:44 ص
جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن فرص عمل جديدة.. اعرف طريقة التقديم محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل (سائقين رخصة درجة ثانية وثالثة) لمن تتراوح أعمارهم بين 23 و45 عاما بإحدى الشركات.
 
وأوضح الجهاز أن الوظائف المطلوبة تتطلب مؤهل بداية من دبلوم، والعمل 8 ساعات، وتتيح مزايا تأمين طبي خاص واجتماعي وزيادات سنوية وبدل انتقال.
 
وأشار الجهاز، إلى أنه على الراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى، يوميا من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.
 
ونوه الجهاز، أنه يمكن التواصل للاستفسار عن الوظائف عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".
 

 







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