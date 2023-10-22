شعبة الخضراوات تكشف تطورات الأسعار فى الأسواق المصرية

كتب - إسلام سعيد

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن أسعار الخضراوات تسجل استقرار ملحوظ وسجل سعر كيلو الطماطم 4 إلى 7.5 جنيه والبطاطس 10 إلى 13 جنيه والبصل 13 إلى 19 جنيها والكوسة 5 إلى 10 جنيهات والفاصوليا 6 إلى 9 جنيهات.

وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن أصناف الفلفل الرومى البلدى تسجل مستويات سعرية بين 5 إلى 9 جنيهات والباذنجان الأبيض 4 إلى 5.5 جنيه والفلفل الصوب 6 إلى 10 جنيهات والملوخية 3 إلى 4 جنيهات والخيار الصوب 5 إلى 7 جنيهات.

وأشار إلى أن سعر كيلو البامية يتراوح بين 27 إلى 30 جنيها والسبانخ 12 إلى 15 جنيها والقلقاس 8 إلى 9 جنيهات والخيار البلدي 3 إلى 6 جنيهات والثوم 25 جنيها والبطاطا 3 إلى 4 جنيهات وبلغ سعر الكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه.