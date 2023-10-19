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أسعار الخضراوات اليوم.. البطاطس 10 إلى 13 جنيها للكيلو

الخميس، 19 أكتوبر 2023 07:00 ص
أسعار الخضراوات اليوم.. البطاطس 10 إلى 13 جنيها للكيلو الخضروات
كتب - إسلام سعيد

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ننشر أخر تحديث فى أسعار الخضروات بالأسواق اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، وسجل سعر كيلو الطماطم 4 إلى 7.5 جنيه والبطاطس 10 إلى 13 جنيه والبصل 13 إلى 19 جنيها والكوسة 5 إلى 10 جنيهات والفاصوليا 6 إلى 9 جنيهات.

وبحسب موقع سوق العبور لتداول الخضار بالجملة، فإن أسعار الفلفل الرومى البلدى 5 إلى 9 جنيهات والباذنجان الأبيض 4 إلى 5.5 جنيه والفلفل الصوب 6 إلى 10 جنيهات والملوخية 3 إلى 4 جنيهات والخيار الصوب 5 إلى 7 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البامية 27 إلى 30 جنيها والسبانخ 12 إلى 15 جنيها والقلقاس 8 إلى 9 جنيهات والخيار البلدي 3 إلى 6 جنيهات والثوم 25 جنيها والبطاطا 3 إلى 4 جنيهات وبلغ سعر الكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه.

 

 







اسعار الخضروات

الخضار

الخضار اليوم

سعر الخضار اليوم

اسعار الخضار في مصر




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