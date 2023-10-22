رئيس "مياه الإسكندرية" يتفقد مراكز خدمة العملاء بحى غرب والعجمى

الإسكندرية جاكلين منير

قام المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية بجولة ميدانية شملت كل من مركز خدمة عملاء الورديان، وفرعى العجمى والساحل، وفرع ومركز خدمة عملاء "6" أكتوبر، وكان مرافقا له الدكتور أمير حجاب رئيس القطاع التجاري ومديرى الفروع وخدمة العملاء.

وشدد رئيس الشركة على إجراء حصر للعدادات المتوقفة والتالفة التابعه لكل فرع وتغييرها بعدادات مسبقة الدفع، وذلك حرصا على محاسبة المواطنين على إستهلاكات فعليه وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، وحل جميع المشاكل المتعلقة بالقراءات، كما قام بمتابعة أعمال التحصيل والمديونيات الخارجية والمتأخرات، وتقليل نسبة الفاقد بالفرع، كما أمر بالحد من المياه الخلسة، وتقنين أوضاعها وعمل تعاقدات جديدة لها، وإستمع إلى شكاوى المواطنين بمراكز خدمة العملاء وأمر بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن.

وأضاف الدكتور أمير حجاب أن القطاع التجاري يسعى إلى الوصول بالعميل إلى مستويات متميزة من الخدمات.

وقام المهندس أحمد جابر وبصحبته المهندس محمد ابراهيم رئيس قطاع غرب والساحل ومديرى ومسئولى القطاع، بالمرور على هندسات القبارى و "6" أكتوبر، وروافع كل من المكس والدخيلة وأبو يوسف و"6" أكتوبر والكيلو "26" وبرج العرب الساحلى، وتفقد نقطة التمركز الموجودة بالرافع، وبرج العرب القديم ورافع مدينة برج العرب، وتابع خلالها عمليات الضغوط والصيانة والإحلال والتجديد وخط سير العمل بها.

وفى نهاية الجولة قام بمتابعة أعمال مد 12 كيلومتر مواسير 12 بوصة بطريق حسن علام ، ثم متابعة أعمال ترحيل خط 1000 مللى بمشروع دلتا مصر ، وأخيرا المرور على أعمال ترحيل خط 1000مللى على مصرف الغربانيات لتوسعة الطريق.