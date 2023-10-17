رئيس "مياه الإسكندرية" يتفقد محطات ومراكز خدمة العملاء بالمنطقة الجنوبية

الإسكندرية جاكلين منير

قام المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية ، بجولة تفقدية، حيث توجه إلى فروع ومراكز خدمة العملاء بمنطقتى العامرية والنوبارية الجديدة، حيث كان فى إستقباله مسئولى القطاع التجارى بالشركة، وخلال الإجتماع، قام بمتابعة أعمال التحصيل والمديونيات الخارجية وأمر بسرعة حل المشاكل المتعلقة بالقراءات، كما أوصى بسرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين، وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم فى أسرع وقت.

وتوجه بعدها لمحطتى مريوط (1) ومريوط (2) وكلا من رافع عبد القادر لمتابعة العمليات الإنشائية به، ورافع الناصرية، وورشة خياطة الناصرية، وروافع كوم إمبو، والهجانة، ورافع الكيلو (26) الصحراوى، ورافع مرغم، وذلك للإطمئنان على خط سير العمل ومتابعة أعمال الصيانة والإحلال والتجديد بكل من المحطات والروافع، كما أوصى رئيس الشركة بحل المشاكل أولا بأول وتذليل العقبات تجنبا لحدوث أزمات.