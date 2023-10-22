رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة إجراء مقابلات للمتقدمين من أعضاء الجهاز الإداري للندب

بدأت اليوم اللجنة العليا لإجراء مقابلات للمتقدمين من أعضاء الجهاز الإداري للندب على وظيفة مدير إدارة بكليات وإدارات جامعة المنوفية أعمالها، برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، والدكتور ابو الخير عطية عميد كلية الحقوق الأسبق .

وأجرت اللجنة اليوم المقابلات لعدد 50 من المتقدمين للندب علي وظائف مدير إدارة المطبعة ، مدير إدارة الصيانة بكلية التربية النوعية ، مدير إدارة الصيانة بكلية التربية، مدير إدارة الورش بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية ، مدير إدارة المنشأت الجامعية لغير الطلاب، مدير إدارة شئون الوحدات العلاجية، مدير إدارة التموين الطبي والصيدليات، مدير مستشفى الطلبة ، مدير إدارة طب الأسنان ، مدير شئون التمريض بالإدارة الطبية مدير إدارة التفتيش الفنى على الصيدليات، مدير إدارة النشاط الفنى برعاية الشباب، مدير إدارة الترجمة بمكتب رئيس الجامعة ، مدير إدارة التكافل الاجتماعي برعاية الشباب، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة برعاية الشباب .