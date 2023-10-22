جامعة المنوفية تدشن حملة "المرأة صانعة السلام.. بلدى أمانة"

استقبل اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفد المجلس القومي للمرأة بحضور الدكتورة سحر إمام مقرر المجلس القومي للمرأة، وعميد كلية الحقوق جامعة السادات، وأسامة غيث مسؤل التحالف الوطني بالمنوفية، وأعضاء المجلس القومي للمرأة، وذلك انطلاقاً من دور المرأة في صناعة السلام في العالم، حيث دشنت جامعة المنوفية حملة تحت شعار "المرأة صانعة السلام .. بلدي أمانة"، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

أكد الدكتور أحمد القاصد أن المرأة لها دور كبير في صنع السلام في المجتمعات والعالم لما تقوم به من أدوار حيوية في تربية الأجيال الجديدة ونقل القيم والأخلاق، وهو ما يساهم في بناء مجتمعات مستقرة ومتوازنة من خلال تعزيز التفاهم والحوار البناء، مشيراً إلى أن الجامعة تزخر بالعديد من القيادات النسائية المتميزة في مختلف القطاعات، كما تعمل الجامعة دائما على توفير بيئة عمل محفزة تشجع المرأة على الاستمرار في مسيرتها الوظيفية وتطوير مهاراتها القيادية لكونها شريك وطني حقيقي ولها دور فاعل في جميع المجالات و تمكينها يعد مفتاحًا لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مضيفاً على ضرورة أن نتكاتف جميعنا خلف القيادة السياسية الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ علي أمن وسلامة الوطن ووحدة الصف داخلياً وخارجياً لتحقيق أمن وسلامة الأوطان.

ومن جانبه تحدث الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة حول التنميط الثقافي وقدرته على تغيير ثقافة المجتمع وضرورة أن نغير مفاهيمنا المغلوطة التي تسببت في تأخرنا مؤكداً أن استقرار الأسرة من استقرار الأوطان و المرأة تشكل نصف المجتمع، ولهن دور مهم في دعم الإقتصاد وتحقيق أمن وسلامة الأوطان وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفاً أن بالإرادة والعزيمة تنشق الأرض ونحقق المعجزات داعياً الشباب الي العمل والمثابرة والتحلي بالإيمان والأخلاق مع التمسك بالنسيج الوطني الواحد القوي الذي يحافظ على أمن وسلامة البلاد.

وعلي هامش اللقاء قام الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والدكتورة سحر إمام مقرر المجلس القومى للمرأة بتكريم الدكتورة هبة الغتمى أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية المساعد وعضو المجلس القومى للمرأة والمهندسة إيناس صادق مدير إدارة المشروعات بالابنية التعليمية، وهبة زيدان بالتربية والتعليم لاجتيازهم تدريب القيادات النسائية للعمل بالحكومة المصرية الذى أقيم بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومى للمرأة وجامعة ميزورى الأمريكية.

حضر الندوة عدد كبير من أعضاء المجلس القومي للمرأة، ورجال الصحافة والإعلام ،وأعضاء هيئة التدريس والهيئة العامة وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني وطلاب وطالبات الجامعة.