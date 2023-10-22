دراسة: النوم أقل من 5 ساعات يعرضك لخطر الإصابة بالاكتئاب

كتبت نهير عبد النبى

تشير دراسة إلى أن الحصول على أقل من خمس ساعات من النوم كل ليلة قد يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب، فلقد نظر الباحثون لعقود من الزمن إلى صعوبات النوم على أنها أحد الآثار الجانبية لضعف الصحة العقلية.

وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية فإن تحليل 7000 مشارك دفع العلماء الآن إلى القول بأن النوم السيئ من المحتمل أن يزيد من أعراض الاكتئاب، وقال خبراء جامعة كوليدج لندن إن البيانات تشير إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على أقل من خمس ساعات في الليلة هم أكثر عرضة للمعاناة.

ويعتقد العلماء منذ فترة طويلة أن قلة النوم هي أحد الآثار الجانبية للمرض، كما تم ربط قلة النوم المزمنة باستمرار بالمشاكل الصحية المزمنة بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري. ولكن الآن، خلص الباحثون، الذين قاموا بتحليل الملف الجيني لأكثر من 7000 شخص، إلى أن "النوم يسبق على الأرجح أعراض الاكتئاب، وليس العكس".

واستخدم الباحثون البيانات الجينية والصحية من 7146 شخصًا كانوا في الستينيات من عمرهم في المتوسط واستند التحليل إلى السمات الوراثية للأشخاص، بدلاً من المدة التي ينامون فيها فعلياً كل ليلة.

على مدى السنوات القليلة الماضية، وجد الأكاديميون المعنيون بالنوم أن بعض خلل الحمض النووي يرتبط بكمية نوم الأشخاص، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لقضاء أقل من خمس ساعات كانوا أكثر عرضة بنسبة 2.5 مرة للإصابة بأعراض الاكتئاب خلال السنوات الأربع إلى الـ 12 التالية.

في حين يحتاج البالغون إلى ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم، ينصح الأطفال بما بين تسع إلى 13 ساعة، كما توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وقال البروفيسور أندرو ستيبتو: "إن النوم دون المستوى الأمثل والاكتئاب يزدادان مع تقدم العمر، ومع ظاهرة شيخوخة السكان في جميع أنحاء العالم، هناك حاجة متزايدة لفهم الآلية التي تربط بين الاكتئاب وقلة النوم بشكل أفضل".