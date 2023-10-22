اليوم السابع
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حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرى مركز كفر الشيخ

الأحد، 22 أكتوبر 2023 04:55 م
حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرى مركز كفر الشيخ تعدى على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، من إزالة عدد من التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعامل الفورى مع جميع أنواع التعديات ومخالفات البناء وإزالتها بالكامل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة.
 
وتابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بقرى مركز كفر الشيخ، حيث تم إزالة  3 حالات تعديات على الأراضي الزراعية بنطاق قرية دقلت، وقرية الحمراء، وقرية الحلافي.
 
وتم وقف الأعمال وإزالة الشدد الخشبية لجميع الحالات، وتحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تسليم جميع الأراضي لجهة الولاية.
 
 
 
50075-إزالة-تعديات-على-الاراضي-الزراعية-بكفر-الشيخ
 

إزالة تعديات على الاراضي الزراعية بكفر الشيخ

تعدي على الأراضي الزراعية بمركز كفر الشخ
تعدي على الأراضي الزراعية بمركز كفر الشخ

 







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