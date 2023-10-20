افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى الثانى لجراحات المخ والأعصاب بـ"طب المنوفية"

افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فعاليات المؤتمر الدولى الثانى لقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب، والذى يعقد على مدار يومين، تحت عنوان "جراحات المخ والأعصاب المتطورة" ويناقش الحديث فى مجال جراحات المخ والأعصاب، بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبرئاسة الدكتور حسام النعمانى رئيس القسم.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المؤتمرات والملتقيات العلمية من أهم أنشطة التعليم الطبى المستمر والتى تساهم فى نقل الخبرات إلى شباب الأطباء، مؤكدا على أهمية مواكبة الحديث فى العالم فى وسائل التشخيص والعلاج.

وأضاف القاصد أن الجامعة تسعى دائما إلى تقديم خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة، مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت خطوات جادة لإنشاء مدينة طبية متكاملة، ومعهد قومى للأورام بجوار المجمع الطبى بشبين الكوم، فضلا عن التطوير المستمر الذى تشهده الأقسام العلمية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات عن طريق إضافة أدوار عليا لمبانى المستشفيات، بالإضافة إلى شراء الجامعة لأحدث أجهزة طبية تستخدم فى إجراء العمليات المتطورة فى العديد من التخصصات الطبية الدقيقة.

وأشاد القاصد بالبرنامج العلمى للمؤتمر متمنيا أن يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق وافكار لأبحاث علمية تساهم فى الارتقاء بالخدمة الطبية.

يناقش المؤتمر من خلال 8 جلسات علمية 60 بحثا ومحاضرة حول أحدث أنواع جراحات المخ والأعصاب المتطورة ومناظير العمود الفقرى، بالإضافة لاستخدامات المنظار الجراحى، كما تم عقد 4 ورش عمل تدريبية لشباب الأطباء بالقسم قبل بداية المؤتمر.

ويعقد الكونجرس الدولى الثانى لجراحة المخ والأعصاب، بحضور نخبة متميزة من جراحى المخ والأعصاب بأوروبا وآسيا وبمشاركة عدد كبير من أساتذة وأطباء جراحات المخ والأعصاب من جميع الجامعات المصرية ووزارة الصحة.