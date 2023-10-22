توقيع مذكرة تفاهم بين اتحادى المقاولين المصرى والتركى لتنفيذ مشاريع بـ25مليار دولار

كتب أحمد حسن

وقع المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي لبناء والتشييد، ومناردال ايرين رئيس اتحاد المقاولين الاتراك اتفاقية تعاون بين الاتحادين لتنفيذ المشاريع التي يطرحها البنك الإسلامي للتنمية والتي تقدر بخمسة وعشرين مليار دولار، يأتى ذلك في اطار فعاليات اجتماع مجلس إدارة اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية الذي انعقد بتركيا خلال الشهر الجاري.

وأكد الدكتور مالك دنقلا أمين عام اتحاد المقاولين بالدول الاسلامية ان حفل التوقيع شهده كل من نائب وزير التجارة التركي محمود جورجيان، والمهندس زكريا بن عبدالرحمن رئيس اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، والمهندس حسن عبد العزير رئيس اتحاد المقاولين الافريقي.

ومن جانبه قدم المهندس محمد سامي سعد خالص الشكر الي نائب وزير التجارة التركي لرعايته هذا الاتفاق مشيدا بالعلاقات الطيبة التي تربط بين شعبي مصر وتركيا ومشيرا الي هذه الاتفاقية تفتح الباب علي مصراعيه لتكوين وخلق شراكات بين الشركات المصرية والشركات التركية للعمل معا وتنفيذ المشروعات الكبري والهامة، وموضحا ان الشركات المصرية اثبتت كفاءة عالية في تنفيذ المشاريع القومية الكبري في مصر، وكذلك في الدول العربية وكافة ارجاء القارة الافريقية.

كما دعا المهندس سامي سعد الشركات المصرية والتركية للمشاركة في السمنار المشترك الذي يعقده البنك الاسلامي للتنمية مع اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية في الثلاثين من أكتوبر عبر منصة زووم لتوضيح المشروعات التي سيمولها البنك في العام القادم.

وأكد مناردال ايرين رئيس اتحاد المقاولين الاتراك ان الاتحاد يهدف الي تطوير التعاون مع اتحادات المقاولين في الدول الاسلامية خاصة في دول المملكة السعودية والعراق ومصر وليبيا، ولبنان والسودان والمغرب والبحرين من اجل تمهيد الطريق لشركات المقاولات الاسلامية للحصول على حصة أكبر في سوق البناء العالمي وذلك من خلال توحيد القدرات والامكانيات خاصة وان البنك الإسلامي للتنمية، يقدم فرصا مهمة فيما يتعلق بتمويل المشاريع في البلدان الاسلامية، ما يتيح فرص التعاون والتشارك في المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال موارد البنك الإسلامي للتنمية.

ومن جهته قال السيد محمود جورجيان نائب وزير التجارة التركي إن التعاون بين الشركات التركية وشركات الدول الإسلامية في مجال المقاولات سيساهم في تنفيذ مشاريع فعالة من حيث التكلفة ومستدامة تلبي الاحتياجات مع مزج التقنيات المعاصرة بالخبرات المستمدة من التراث الإسلامي التاريخي والثقافي الغني ما يمكن من تحقيق المزيد من المباني والمدن المستدامة التي تعطي الأولوية للناس والطبيعة، وتكون أكثر ملاءمة للعيش ومتطلبات العصر.

وأوضح أن وزارة التجارة في الجمهورية التركية، تبذل جهودًا مكثفة لضمان نمو قطاع المقاولات والاستشارات الفنية ، مشيرا الي ان قطاع المقاولات التركي الخارجي نفذ 11.837 مشروعًا بقيمة 486 مليار دولار في 135 دولة منذ عام 1972 حتى نهاية سبتمبر 2023، وان اكثر عشر دول نفذت فيها الشركات التركية مشروعات هي روسيا، وتركمانستان، والعراق،و ليبيا، وكازاخستان، و السعودية، والجزائر، وقطر، وأذربيجان، والإمارات ، ومنوها الي ان تركيا احتلت المرتبة الثانية بعد الصين بين أفضل 250 شركة مقاولات في العالم وفقًا لإيرادات المشاريع المنفذة في الخارج.