تفاصيل غسل 4 متهمين 75 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة في العقارات والسيارات

كتبت أمنية الموجى

اشترك 4 متهمين -لبعضهم معلومات جنائية- في تكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في تجارة المخدرات واخفاء حصيلة تجارتهم المشبوهة، خلف أنشطة مشروعة، هذا ما كشفته المعلومات التي واجهت الجهات المختصة بها المتهمين، والتي أكدت غسلهم قرابة 75 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها، و أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 75 مليون جنيه.

وألقي القبض على 4 أشخاص لبعضهم معلومات جنائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بعدما تبين قيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ75 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.