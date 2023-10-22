تعرف على تفاصيل مشروع "سكن مصر" بمدينة ناصر الجديدة فى محافظة أسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

تعتبر مدينة ناصر الجديدة فى أسيوط، إحدى مدن الجيل الرابع وأحد أبرز المشروعات التنموية بالمحافظة وتأتى ضمن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية الصعيد وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة جاذبة للسكان وتحقق المزيد من الفرص الاستثمارية وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتم طرح مشروع سكن مصر بالإعلان الأخير لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وفى هذه النقاط نبين تفاصيل الطرح الأخير.

1- تم الطرح لوحدات سكنية "سكن مصر" بمدينة ناصر الجديدة بالهضبة الغربية فى أسيوط

2- تم طرح 192 وحدة سكنية من مساحات تبدأ من 106 أمتار إلى 133 مترا.

3- أنظمة السداد ميسرة والحجز فورى من خلال جهاز مدينة ناصر الجديدة

4- يتم سحب كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز مدينة ناصر الجديدة اعتبارًا من الأحد 15 أكتوبر

5- المشروع يتكون من 60 عمارة سكنية بمعدل 1440 وحدة سكنية كاملة التشطيب

6- تم تخصيص 2.5 فدان أى ما يقرب من 10 آلاف م2 لإنشاء أكبر كاتدرائية فى الصعيد للأقباط الأرثوذكس داخل المدينة أمام المساحة المخصصة لبناء مسجد كبير بنفس المساحة بذات المدينة طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لبناء دور العبادة.

7-المدينة تم طرح أكثر من 437 قطعة أرض (فيلات – عمارات) تم طرحها للمواطنين بالإضافة إلى قطع الأراضى التى تم تخصيصها للشركات والهيئات الاستثمارية.

8- تم إنشاء بعض المرافق والخدمات بالمدينة من مدارس ووحدة صحية ونقاط شرطة وإسعاف ومركز شباب وجارى الانتهاء من أعمال التشطيبات تمهيدًا لتشغيلها.

9- تم إنشاء محطة مياه الشرب بمدينة ناصر والتى تقام على مساحة 31 فدانا بطاقة قدرها 25 ألف متر مكعب من إجمالى طاقة المحطة 125 ألف م3/يوم فى سنة الهدف وبتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه للمشروع بالكامل.

10-تم إنشاء محطة كهرباء قدرة 66 ك فولت وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه.