تطعيم 300 ألف طالب ضد الالتهاب السحائي والتطعيم الثنائي بمدارس المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن استمرار فرقها الطبية في تطعيم الطلاب بمدارس مراكز وقرى المحافظة ضد الالتهاب السحائي والتطعيم الثنائي ضمن خطة وزارة الصحة لتقديم الرعاية العلاجية والوقائية لطلاب المدارس بالتعاون مع التأمين الصحي والتربية والتعليم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تطعيم 300 ألف من تلاميذ الصفوف الأولى بـ “الحضانة، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي ضد الالتهاب السحائي بمستهدف 455 ألف طالب، وتطعيم طلبة الصفين الثاني والرابع الابتدائي بالتطعيم الثنائي (الدفتيريا والتيتانوس) بمستهدف 318 ألف طالب، مؤكداً أن التطعيم آمن تماما ويهدف لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم، حيث يجرى التطعيم من خلال فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وأوضح الدكتور علي قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي بالمديرية، أن تطعيمات المدارس هي جرعات تنشيطية استكمالاً للتطعيمات الروتينية من عمر يوم حتى 18 شهرًا ضمن البرنامج القومي للتطعيمات والذى ينفذ بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة.