إعفاء مدير الإدارة الصحية بقليوب من مهام عملها.. اعرف السبب

القليوبية إبراهيم سالم

قام الدكتور وليد عبد المقصود وكيل مديرية الصحة بالقليوبية، والدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي، فى ساعات مبكرة من صباح اليوم، بالمرور على عدد من وحدات الرعاية الأولية التابعة للإدارة الصحية بقليوب، حيث تبين تردى الأداء، وضعف الإشراف وتغيب معظم أفراد الطاقم الطبى والإداري، مما أثر على سير العمل.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، فى بيان لها، أن هذا الأمر الذى دعى وكيل المديرية لاستدعاء بعض العاملين من الوحدات الأخرى لتيسير استئناف العمل داخل الوحدات المذكورة.

ومن ناحيته قرر الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، إعفاء الدكتورة سامية محمد مدير الإدارة الصحية بقليوب من مهامها الوظيفية، وتم تكليف الدكتورة رباب عبد الحليم مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، بالإشراف على إدارة قليوب إلى جانب عملها، كما تم إحالة المقصرين للتحقيق العاجل.

وأكد وكيل الوزارة، أنه سيضرب بيد من حديد وأنه لا تهاون مع المقصرين، مهما كلف الأمر.