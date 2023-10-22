ترقب فى اليمن وعمان بسبب "إعصار تيج" المدارى ومخاوف من تحوله للدرجة الرابعة

بدأ إعصار تيج فى ضرب مناطق أرخبيل سقطرى فى اليمن منذ ساعات الفجر الأولى وسط استمرار هطول الأمطار بغزارة في عدد من مناطق الأرخبيل.

وقال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، السبت، إن العاصفة المدارية الحالية متمركزة جنوب بحر العرب جنوب شرق جزيرة سقطرى عند خط عرض 10.1 شمالاً وخط طول 58.8 شرقاً، وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 75 إلى 90 كم/الساعة على بعد حوالي 600 كيلو متر شرق جنوب شرق جزيرة سقطرى، مع وجود تشكيلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية ممطرة والبحر شديد الاضطراب.

وأشار إلى أنه يوجد تأثير غير مباشر على دولة الإمارات بتدفق الرطوبة من بحر العرب على المناطق الشرقية والجنوبية، مما يهيئ الفرصة لتكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار.

وتوقع من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي استمرار حركة باتجاه الغرب والشمال الغربي، وتعمق العاصفة المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال 24 الساعة المقبلة وتتراوح سرعة الرياح ما بين 100-145 كم/الساعة يصاحبها غطاء سحابي يتخلله السحب الركامية الممطرة.