تدريب البنين والبنات بالمؤسسات الاجتماعية على عدد من المهن الحرفية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية التضامن بمحافظة كفر الشيخ، أولى فاعليات التدريب بمؤسسة البنين والبنات بالبكاتوش، لتدريب الأبناء من البنين والبنات على مهن حرفية، وذلك بحضور المهندس مؤنس دوير، المشرف على التدريب.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتورة نيفين القباج بدعم أبنائنا في المؤسسات الاجتماعية، واللواء هشام البارودى، وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التدريب للتشييد والبناء والمعدات الثقيلة.، وبإشراف وتوجيه الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

يأتي ذلك تنفيذًا للبروتوكول بين مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، ومديرية الإسكان بالإسكندرية"التشييد والبناء"، لتدريب الأيتام بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الايتام والدفاع، ودرب البنين المدرب فاروق عقيلى، فني بالجهاز على مهنة السباكة وقام المدرب، وصبحى محمود، فنى بالجهاز على تدريب الفتيات على مهنة النقاشة والتعرف على انواع الدهانات وتنسيق الالوان، بنسيق رولا زهير، مدير إدارة الدفاع مع توفيق مسيوغه، مدير المؤسسة.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، أن الهدف من التدريب، إعداد كوادر شبابية من أبنائنا وبناتنا في المؤسسات الاجتماعية، مدربين تدريب جيد على مهنة بجانب دراستهم، ليكونوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم مستقبلاً، والنزول لسوق العمل ومواجهة الحياة والكسب الشريف من خلال العمل بالمهن التي تدربوا عليها، ليكون كل منهم عضو فعال في المجتمع.



تدريب الايتام على عدد من المهن الحرفية



تدريب الفتيات على مهن حرفية



جانب من اغمال التدريب