إجراء 9456 عملية مجانية بجراحات العيون لغير القادرين في أسوان

أسوان- صلاح المسن

شاركت م ديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، جمعية الأورمان، فى تنفيذ 9456 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون مجانًا تمامًا لغير القادرين بمدن ومراكز المحافظة، وذلك منذ بدء عمل الجمعية إلى الآن، وبالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة فى القاهرة وفى أسوان .

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة أسوان وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا بمحافظة أسوان وللحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، في تصريحات صحفية، على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه.

لافتًا إلى أن عمليات العيون تتم فى أكبر المراكز الطبية المتخصصة، والعالية الجودة والتى تقدم للمرضى غير القادرين في قرى ومدن محافظة أسوان، وبخاصة القرى الأكثر احتياجا فى مراكز المحافظة .

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه يتم تنظيم شهريا مالا يقل عن 4 قوافل شهرية بالتعاون مع مستشفى أسوان الجامعى، وأن القافلة الواحده تتضمن صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وعمل النظارات الطبية، وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله، وذلك ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة.

وأضاف أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

وأختتم شعبان، إن الجمعية نجحت وحتى الآن بمحافظة أسوان في إجراء 9456 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 4690 نظارة طبية لغير القادرين .